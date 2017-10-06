На Мадагаскаре 33 человека умерли от чумы
2017-10-06 20:54
На Мадагаскаре 33 человека умерли от чумы
Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
На Мадагаскаре более чем 230 человек заразились чумой, и уже 33 человека умерли от этого заболевания, но ВИЗ не рекомендовало вводить никаких ограничений на передвижение, передает Rus.Media. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.
Тарик Язаревич отметил, что Всемирная организация здравоохранения отправила в Мадагаскар 1,2 миллионов доз вакцин. По его словам, этого будет достаточно, чтобы вылечить 5 тысяч человек, которые подхватили чуму, а также защитить еще примерно 100 тысяч человек. Пресс-секретарь обратил внимание, что ВОЗ не дает рекомендаций относительно введения каких бы то ни было ограничений относительно передвижения и путешествия по островному государству.
Специальное учреждение Организации Объединенных Наций заметило, что осложнения на Мадагаскаре понимают то, что практически половина случаев заболевания, которые зафиксировали, включают в себя один из самых опасных видов, а именно легочной чумой. Она приводит к летальному исходу, если человеку не обеспечить необходимым лечением в течение 24 часов.
Кроме этого, данным видом заболевания можно заразиться от одного человека через кашель, тогда как разносчиками бубонной чумы являются крысы и мухи. Также в ВОЗ добавили, что от чумы можно вылечиться, если вовремя начать лечение.