На Львовщине задержали на взятке следователя полиции
23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-22 07:27
На Львовщине задержали на взятке следователя полиции
Полицейского задержали в помещении отделения при получении всей суммы взятки.
Следователя Николаевского отделения полиции во Львовской области задержали сотрудники СБУ и прокуратуры за получение взятки на сумму 10 тысяч грн, сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области, передает Rus.Media.
Как указано в сообщении, полицейский через адвоката требовал указанную сумму у местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, за закрытие уголовного производства.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (Получение неправомерной выгоды) УК Украины.