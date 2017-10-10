На Львовщине покончил с собой ветеран АТО, который воевал в Песках и Авдеевке
2017-08-07 08:11
На Львовщине покончил с собой ветеран АТО, который воевал в Песках и Авдеевке
Богдану Богдановичу было 36 лет. Имел государственную награду. Возможно, причиной трагедии стал посттравматический синдром.
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В городе Турка Львовской области похоронили известного ветерана АТО – 36-летнего Богдана Богдановича, который покончил с собой 4 августа, передает Rus.Media. Как сообщают Новости Львова, похороны прошли 6 августа в военном городке.
По данным командования 4-й роты батальона Сич полка МВД Киев, Богданович как первый ротный с позывным Маэстро раньше воевал в Ираке, а с момента агрессии России на Донбассе прошел боевые действия в Песках и Авдеевке.
– В семье там вроде все было нормально. Скорее всего, посттравматический синдром, который он получил. Он и в Ираке был, стоял у истоков батальона Сич, учил людей, прошел Пески, Авдеевку. Возможно, это дало свое … Был неплохим человеком, ротным. Был награжден государственной наградой. Но так случилось. Это жизнь. К сожалению, – рассказал командир батальона Александр Писаренко.