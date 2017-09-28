На Львовщине от холода погибли четыре человека (ВИДЕО)
2017-01-06 20:04
На Львовщине от холода погибли четыре человека (ВИДЕО)
В Украине появились первые жертвы крепких морозов. Так, во Львовской области от переохлаждения умерли четыре человека. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.
Об этом передает Rus.Media.
По его словам, к медикам обратились уже 51 человек. Все жаловались на переохлаждение.
«По оперативной информации, владеем данным из шести областей. На сегодня, по поводу переохлаждения и обморожений обратились в учреждения здравоохранения 51 человек, четырех имеем, к сожалению, погибли. Все погибшие из Львовской области», – заявил Линчевский.
Также чиновник добавил, что за последние семь дней в Украине от гриппа и острых респираторных заболеваний умерли трое людей. Все жертвы в Полтавской, Львовской и Николаевской областей.
Напомним, синоптические прогнозы еще неделю назад предупреждали украинцев о аномальные погодные условия: например дожди при серьезном «минусе». А на Рождество будет достаточно холодно – до минус 22 градусов мороза.