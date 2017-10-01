На Львовщине ночью произошло землетрясение – огромная пропасть поразило галичан
2017-09-30 22:02
На Львовщине ночью произошло землетрясение – огромная пропасть поразило галичан
В результате инцидента повреждены две электроопоры.
В ночь на 30 сентября в селе Модрычи на Львовщине образовался провал. Это случилось в районе шахт Стебницкого “Полімінералу”. Глубина этого провала составляет около 30 метров. Об этом сообщает издание Стоит 1, передают Rus.Media.
При этом в сообществе “Моя Дрогобиччина” опубликовали жуткие видео с места инцидента. В результате инцидента повреждены две электроопоры. Что повлекло обвал пока неизвестно. Количество баллов не зафиксировали. На месте происшествия работает комиссия, которая выясняет обстоятельства происшествия.
В Трускавце, недалеко от села Модричи, местные две ночи подряд чувствовали земельные толчки. Вероятно, именно провал стал причиной землетрясений.
Начальник сектора связей со СМИ главного управления ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев подтвердил информацию о ночные толчки.
“Мы получили информацию от ЛОГА о том, что был зафиксирован незначительный землетрясение в районе Дрогобыча. Но толчки были незначительными, поэтому количество баллов не зафиксировали. Никаких повреждений и разрушений не было”, – пояснил Туровцев.