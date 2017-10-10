На Львовщине лев растерзал двух пьяных мужчин
2016-06-29 16:38
На Львовщине лев растерзал двух пьяных мужчин
Двое мужчин были доставлены в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы с рваными ранами.
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Об этом сообщает ГУ Нацполіції в Львовской области.
“В Миргородский отдел полиции 27 июня поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о том, что на территории зверинца, расположенного на территории района, лев покусал человека”, – говорится в сообщении Нацполіції.
Как установили правоохранители, лев покусал 53–річногомісцевого жителя и его 49-летнего товарища.
Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и пытались покормить животное.
При этом посетители пренебрегли правилами безопасности и поведения на территории зверинца
Каретой “скорой” пострадавших доставили в реанимационное отделение больницы с рваными ранами руки у одного и ноги у другого. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.