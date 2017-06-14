На Коропщине двое мужчин подводой похитили автомобиль
Группа реагирования патрульной полиции Крупского отделения полиции совместно с следственно-оперативной группой и обществом «по горячим следам» установили похитителей вазовской «шестерки» и вернули автомобиль владельцу. Как рассказал начальник Крупского отделения полиции майор полиции Валерий Зощенко, сообщение о похищении авто поступило в милицию под вечер. Владельцем машины оказался житель Шостки Сумской области, который ненадолго оставил свой ВАЗ-2106 в родительском гараже на Коропщине. Именно он и сообщил о краже. На место происшествия сразу же выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Крупского отделения во главе с руководством. По указанному адресу, параллельно с осмотром места происшествия и фиксацией следов преступления и вещественных доказательств, был проведен опрос соседей и возможных очевидцев происшествия. Нашлись свидетели, которые видели, как двое неизвестных подводой тащили похожую по приметам машину в сторону соседнего села. Группа реагирования патрульной полиции отправилась в указанном направлении и уже через несколько километров от села заметила странный караван. Увидев правоохранителей, двое похитителей обратились в бегство. Один даже попытался бежать верхом на лошади, предварительно випрягшы его с подводы. Но беглецам это не помогло. В общении с полицейскими злоумышленники, жители соседнего села 1999 и 1994 рождения, признались, что действительно похитили авто с целью его продажи. Оба молодых – безработные, проблем с законом ранее никогда не было, но желание подзаработать быстро и много толкнуло их на тропу преступления. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, по предварительному сговору группой лиц, совершенное с проникновением в помещение) предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым