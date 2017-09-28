На Корюковщине двое людей отравились грибами

magictr | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Оба случая зафиксировали в Корюковском районе. Специалисты Корюковского районного управления ГУ ДУПТ в Черниговской области провели расследование случаев отравления грибами.

Об этом ЧЕline сообщили в главном управлении Держпродспоживслужби в Черниговской области.

Первой к Центральной районной больнице (ЦРБ) попала 56-летняя женщина.

По словам потерпевшей, накануне она ела поддубники. Женщина утверждает, что придерживалась всех правил обработки грибов: отваривала и жарила. Однако, этого оказалось недостаточно. Женщину выписали в понедельник.

Напоминаем, что поддубники — условно съедобные грибы и требуют специфической обработки. Поэтому, их не рекомендуется собирать и использовать их в пищу ни начинающим, ни опытным грибникам.

Во втором случае на больничную койку попала 90-летняя бабушка. Накануне женщина пробовала ассорти из белых грибов, подосиновиков и опята. Сейчас бабушка находится в реанимации Корюковской ЦРБ.

Держпродспоживслужба в очередной раз предупреждает:

  • Не берите неизвестные и незнакомые вам грибы
  • Собирайте только съедобные грибы
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, заводов, крупных городов
  • Все грибы подлежат тщательной термической обработке.

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