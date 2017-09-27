На Киевщине полиция нашла секс-притон: 28-летняя экс-проститутка создала клубничную бизнес-структуру
2017-09-27 16:15
На Киевщине полиция нашла секс-притон: 28-летняя экс-проститутка создала клубничную бизнес-структуру
Она набирала на работу девушек модельной внешности, которые в дальнейшем оказывали различные сексуальные услуги.
На Киевщине задержали организованную преступную группировку, которая занималась оказанием сексуальных услуг, передает Rus.Media.
Об этом сообщили в областной полиции.
Согласно данным правоохранителей, 28-летняя бывшая проститутка с опытом, родом с Киевщины, для получения “легких денег” создала собственную бизнес-структуру”. Она набирала на работу девушек модельной внешности, которые в дальнейшем оказывали различные сексуальные услуги жителям и гостям столицы и ее области.
Стоимость услуг составляла от 1200 до 3000 грн за час.
Полиция провела 13 обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Полтавской области. Там изъяли деньги, компьютерную технику, две огнестрельные оружия, банковские карты, записные книжки со списками клиентов, графики дежурств женщин, диспетчеров и водителей-охранников.
Диспетчерские офисы работали в Харькове, Ровно и Кременчуге. К обязанностям диспетчеров входило создание клиентской базы и постоянное ее обновление.
31-летний бывший спортсмен из Запорожья занимался безопасностью девушек, был ответственным за дисциплину в коллективе и кассу.
По информации правоохранителей, рекламой сексуальных услуг занималась жительница Ровно, которая разрабатывала сайт, обновляла фото девушек и создавала их портфолио.
Задержаны все пятеро участников группы. Правоохранители открыли уголовное производство за создание мест разврата и за сутенерство.