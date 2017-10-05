На Киевщине 6-летний ребенок вместе с собакой выпала из окна 18 этажа

despravda | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-05 16:18

На Киевщине 6-летний ребенок вместе с собакой выпала из окна 18 этажа
“Выглядела маму с работы”.

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На Киевщине в городе Вышгород маленькая девочка разбилась насмерть, выпав из окна 18 этажа, передает Rus.Media.

По предварительной информации, девочка самостоятельно открыла окно и выглядела маму с работы. Она выпала из окна вместе со своей собакой.

Сообщается, что дошкольные учебные заведения ребенок не посещал. Утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь одну дома и каждый час ей звонила.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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