На Киевщине 6-летний ребенок вместе с собакой выпала из окна 18 этажа
05.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-05 16:18
На Киевщине 6-летний ребенок вместе с собакой выпала из окна 18 этажа
“Выглядела маму с работы”.
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На Киевщине в городе Вышгород маленькая девочка разбилась насмерть, выпав из окна 18 этажа, передает Rus.Media.
По предварительной информации, девочка самостоятельно открыла окно и выглядела маму с работы. Она выпала из окна вместе со своей собакой.
Сообщается, что дошкольные учебные заведения ребенок не посещал. Утром 39-летняя женщина поехала на работу, оставив дочь одну дома и каждый час ей звонила.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.