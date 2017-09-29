На Керченской переправе парализовано движение несколько тысяч авто
29.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-28 22:26
На Керченской переправе парализовано движение несколько тысяч авто
На Керченской переправе скопилось в очереди 3 тысячи автомобилей.
Более 3000 автомобилей скопилось в районе Керченской переправы в ожидании начала ее работы.
Об этом сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО “Морская дирекция”, передает Rus.Media .
Всего начала судоходства в Керченском проливе ожидает 3031 транспортное средство, в частности, 236 автобусов и 1730 грузовиков. Время ожидания составляет более 62 часов.
Как мы сообщали, переправа прекратила работу вечером в понедельник, 25 сентября из-за сильного ветра.