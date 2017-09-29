На Керченской переправе парализовано движение несколько тысяч авто

despravda | 29.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-28 22:26

На Керченской переправе парализовано движение несколько тысяч авто
На Керченской переправе скопилось в очереди 3 тысячи автомобилей.

Более 3000 автомобилей скопилось в районе Керченской переправы в ожидании начала ее работы.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО “Морская дирекция”, передает Rus.Media .

Всего начала судоходства в Керченском проливе ожидает 3031 транспортное средство, в частности, 236 автобусов и 1730 грузовиков. Время ожидания составляет более 62 часов.

Как мы сообщали, переправа прекратила работу вечером в понедельник, 25 сентября из-за сильного ветра.

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