На каких АЗС вкуснее готовят хот-доги и кофе?
2015-04-18 06:55
На каких АЗС вкуснее готовят хот-доги и кофе?
7 сетей АЗС проверили на качество кофе и еды (рейтинг)
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Эксперты института потребительских экспертиз проверили качество хот-доги и кофе на АЗС Украины.
Перекусить в дороге сейчас не является проблемой. Самый быстрый способ – это заехать на АЗС. Можно заправить и «железного коня», и самому «заправиться» кофе с хот-догом.
Практически все сети АЗС предлагают такой сервис. Но на какой из них можно наиболее вкусно и без риска для здоровья перекусить – выясняли специалисты столичного Института потребительских экспертиз. В прошлом году эксперты нашли нарушения с хот-догами на АЗС, особенно в части микробиологической безопасности. Проверить, исправили ошибки продавцы «горячих собак», было решено в этом году.
Тестированию подверглись 7 популярных заправочных сетей. Эксперты приобрели хот-доги, а также кофе двух видов (эспрессо, американо), после чего образцы были переданы в лабораторию Укрметртестстандарта и на дегустацию самым обычным потребителям (так называемым народным пробандам). В итоге имеем такую картину: лучшие хот-доги в стране продают АЗС «WOG», «БРСМ» и «Люксвен», лучший кофе – опять же «WOG», а также на БРСМ, Люксвен и ОККО.
Под микроскопом
Сосиски в хот-догах должны продаваться только высшего сорта, поэтому и проверялись они в лаборатории Укрметстандарта на соответствие нормативам для этого типа. Согласно нормативу, массовой доли влаги в таких изделиях должно быть не более 75%, и все участники исследования с запасом уложились в эту цифру. Тест на крахмал также все испытуемые прошли на «отлично», что позволяет предположить, что в «дорожных» хотдогах используется сосиски высшего сорта.
Дорожная еда: на каких АЗС можно вкусно поесть
Если тесты на влажность и содержание крахмала свидетельствуют о качестве непосредственно составляющих хот-дога, то тесты на микрофлору больше указывают на то, насколько четко продавец выдерживает санитарно-гигиенические нормы хранения продукта. Незначительное превышение требований Госта по количеству микроорганизмов обнаружено у двух участников – компаний Shell и ТНК, но учитывая то, что сосиски подвергаются термообработке, такое отклонение не является серьезным. А вот хот-доги в сети WOG можно употреблять даже в сыром виде – уровень микрофлоры, согласно исследованиям, практически нулевой. Прежде всего, это говорит о высоком уровне логистики и хранения.
На вкус и цвет
Но все-таки главное в хотдогах – это сочетание вкусов сосиски, булки и соусов. Чтобы определить, какие из испытуемых самые вкусные, провели две дегустации – профессиональными дегустаторами и «народными» пробандами. Оценивали по 10-ти балльной шкале в обоих случаях. В целом, все хот-доги получили достаточно высокие оценки. В итоге, хот-дог от «WOG» получил максимально высокие 10 баллов за одинаково отменный вкус и сосиски, хот-догівської булки. Такую оценку поставили и профессионалы, и обычные потребители. На втором месте – сеть БРСМ, которая кроме классических вариантов, предлагает гурманам даже такие экзотические хот-дог, как «Из конины» или «Домашний» с настоящей украинской колбаской. Также экспертам понравились хот-доги, приобретенные в сети «Люксвен», соответственно, они также получили высокие оценки. Сеть «ОККО» по-прежнему радует самым большим выбором соусов к хот-догов.
И снова следует отметить, что всем участникам дегустации понравилась «вертикальная» загрузка сосисок в хот-доги, как это практикуется у всех участников исследования – это очень удобно. И только на заправках Shell продолжают следовать «старой школе» – тут сосиску располагают в булке сверху.
На радость кофеманам
Практически все проверенные АЗС оказались оборудованными новыми современными кофе-машинами и наливали кофе известных марок. Как известно, качество кофе зависит не только от самих зерен, но и от степени «крутизны» кофе-машин. И в этом рейтинге побеждают ультрасовременные швейцарские аппараты, которые работают на заправках WOG.