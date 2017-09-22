На Житомирщине в Бердичеве обрушился аномально крупный град (видео)
2017-09-22 10:26
На Житомирщине в Бердичеве обрушился аномально крупный град (видео)
Жители Бердичева жалуются на разбитые окна, балконы и окна в автомобилях.
Вечером в четверг, 21 сентября, в городе Бердичев Житомирской области, после грозы и молнии, выпал очень крупный град, передает Rus.Media.
Об этом пишет Журнал Житомира со ссылкой на очевидцев.
“Жители разных микрорайонов города после непогоды показали, что им с неба упало на двор. Такого здесь не помнят даже старожилы. Непогода в районе началась около 20:00, а уже через полчаса начался град, куски льда, судя по фотографиям больше по размеру, чем куриное яйцо, примерно как теннисный мяч”, – пишет издание.
Отмечается, что жители Бердичева, Чуднова, а также села Тетеревка и Довжик (пригород Житомира) жалуются на разбитые окна, балконы и окна в автомобилях.
Пока неизвестно, или непогода повредила городские коммуникации и здания.
В самом Житомире прошел сильный дождь с грозой.