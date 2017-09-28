На этой неделе станет известно имя победителя проекта «Чернигов The Best – 2017»
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В воскресенье, 1 октября, в 17 часов в Городском Дворце культуры состоится Гала-концерт главного талант-шоу области «Чернигов The Best – 2017». В ходе торжественного мероприятия будет объявлено победителей проекта, которые получат призовой фонд в 10 тысяч гривен.
Отданные вами голоса решают судьбу конкурсантов. Линии для голосования открыты до 8 утра 1 октября.
Sms-сообщения можно присылать на короткий номер 7160 с текстом BEST (№ участника).
Количество sms не ограничено.
Подробная информация о финалистов на официальной странице Городского дворца культуры в социальной сети Facebook.