На избирательном участке в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие

despravda | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-30 19:11

На избирательном участке в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие
Мэр Манлєу назвал инцидент “фашистской атакой”.

На одном из избирательных участков в Каталонии, где завтра пройдет референдум, 30 сентября неизвестный открыл стрельбу из пневматического ружья и ранил по меньшей мере 4 человек.

Об этом сообщает naiz и публикует фото одного из пострадавших, передает Rus.Media.

Инцидент имел место в одной из школ в городе Манлєу. Пострадавшие получили ранения в грудную клетку и шею.

Сначала нападающий ранил трех человек, а затем выстрелил в еще одного, который среагировал на шум. Трое раненых являются членами Комитета защиты референдума. Они подали жалобу в полицию Женералітата (правительство Каталонии).

 

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