На избирательном участке в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-30 19:11
На избирательном участке в Каталонии произошла стрельба, есть пострадавшие
Мэр Манлєу назвал инцидент “фашистской атакой”.
На одном из избирательных участков в Каталонии, где завтра пройдет референдум, 30 сентября неизвестный открыл стрельбу из пневматического ружья и ранил по меньшей мере 4 человек.
Об этом сообщает naiz и публикует фото одного из пострадавших, передает Rus.Media.
Инцидент имел место в одной из школ в городе Манлєу. Пострадавшие получили ранения в грудную клетку и шею.
Сначала нападающий ранил трех человек, а затем выстрелил в еще одного, который среагировал на шум. Трое раненых являются членами Комитета защиты референдума. Они подали жалобу в полицию Женералітата (правительство Каталонии).