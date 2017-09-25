На Ивана Мазепы в ДТП пострадал водитель (Фото)
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 23 сентября, в 07.30 по вул. Ивана Мазепы, возле дома №59, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Так, житель Черниговского района, управляя автомобилем «ГАЗ 3110», двигаясь по ул. Ивана Мазепы со стороны вул. Ушинского в направлении вул. Ціалковського, во время маневра обгона совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Nexia».
За рулем «Daewoo Nexia» находился черниговец, который, двигаясь впереди, выполнял маневр левого поворота до заезда ООО «Химволокно».
Последний в результате ДТП получил телесные повреждения и был доставлен в травмпункт ЧМЛ №2.
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