На ядерном объекте в Харькове разоблачили многомиллионные кражи
2017-10-03 15:43
На ядерном объекте в Харькове разоблачили многомиллионные кражи
Следователи СБУ и Генпрокуратуры обнаружили хищение $10 млн на строительстве ускорителя нейтронов при Харьковском физико-техническом институте.
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Об этом он заявил сегодня, 3 октября, во время Харьковского международного юридического форума, передает Rus.Media.
“В июле СБУ зарегистрировала уголовное производство о хищении особо крупных средств при строительстве ускорителя нейтронов на базе Харьковского ФТИ. Следствие считает, что $10 млн были выведены через фиктивные компании. Как только завершатся процессы, которые установят фиктивность этих компаний, мы предъявим обвинения тем, кто подписывал документы и побудил бухгалтеров к определенным действиям. Это касается и руководства учреждения”, – сказал Луценко.
Как сообщалось, 23 марта 2016 года в Харьковском физико-техническом институте состоялся тестовый запуск построенной при поддержке США ядерной установки. Инвестиции в проект составили 85 млн долл.
В августе 2017 года стало известно, что следователи Генпрокуратуры Украины расследуют дело о хищении средств на строительство ядерной установки.
Согласно материалам дела, следователи ГПУ открыли уголовные производства против должностных лиц Национального научного центра “Харьковский физико-технический институт” и руководителей нескольких фирм: ООО “Торгово-закупівельне підприємство “Торгсервис”, ООО “Производственный комплекс “Свет шахтера”, ООО “Стальконструкция”, ООО “Стальконструкция ЛТД”. Подозреваемые, как сказано в материалах дела, в течение 2012-2017 годов разворовывали деньги, которые США выделили на строительство установки. По мнению следователей, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Деньги выводились на счета компаний с признаками фиктивности.