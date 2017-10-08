На ходу загорелся поезд “Николаев-Киев”
2017-10-08 10:51
На ходу загорелся поезд “Николаев-Киев”
Пассажиров первых двух вагонов высадили через сильное задымление.
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По дороге из Николаева на ходу загорелся локомотив поезда, следовавшего в Киев, передает Rus.Media. Об этом сообщает Укрзализныця.
“Возле станции Новополтавка, что в Николаевской области, произошло возгорание локомотива поезда №122 “Николаев-Киев”. Локомотив был отцеплен от вагонов, и были вызваны пожарные машины ГСЧС, которые ликвидировали пожар. В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются”, – говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС Николаевской области, начальник поезда и проводники отсоединили горящий локомотив и применили первичные средства пожаротушения, но огонь не удалось потушить.
“На место, недалеко от станции Новополтавка, прибыли три отделения государственных пожарно-спасательных частей Новобугского и Баштанского районов Николаевской области. Пожар потушили на площади 20 кв. м. Никто не пострадал”, – добавили в ГСЧС.
Как сообщают в соцсетях пассажиры поезда, пассажиров первых двух вагонов высадили через сильное задымление.
Через несколько часов поезда был предоставлен новый локомотив – и он продолжил движение по маршруту.