На Хмельнитчине разбился самолет: есть пострадавшие
2017-09-19 17:07
На Хмельнитчине разбился самолет: есть пострадавшие
Самолет упал на поле с подсолнечником во время проведения сельскохозяйственных работ.
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 19 сентября, около 12:00, недалеко от села Трительники, что в Волочиском районе, передает Rus.Media. О происшествии стало известно из сообщения Национальной полиции в Хмельницкой области.
«Легкомоторный летательный аппарат Z-37A, под управлением 58-летнего пилота, совершал опрыскивание полей с посевами подсолнечника. Из-за технической неисправности самолет упал на поле», – поделились сотрудники полиции.
В результате падения пилот сломал обе ноги, медики срочно увезли его в больницу. К счастью, пострадавших больше не оказалось. В данный момент на месте аварии работают правоохранители.