На Хмельнитчине незнакомцы детям раздают на улицах конфеты с наркотиками

despravda | 17.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-17 20:03

На Хмельнитчине незнакомцы детям раздают на улицах конфеты с наркотиками
Родителей просят быть осторожными и объяснить детям, что не стоит брать подарки от чужих людей.

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За последнюю неделю в Хмельницкой области нескольких детей забрали в больницу с отравлением наркотическим веществом, передает Rus.Media. Как оказалось, она находилась в конфетах и жвачках, которыми детей угощали неизвестные люди на улице.

Об этом сообщает 3849.com.ua.

Внешне выглядит, как обычный торт, но представляет серьезную угрозу для здоровья или даже жизни ребенка.

Родителей просят быть осторожными и объяснить детям, что не стоит брать подарки от чужих людей.

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