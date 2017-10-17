На Хмельнитчине незнакомцы детям раздают на улицах конфеты с наркотиками
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-17 20:03
На Хмельнитчине незнакомцы детям раздают на улицах конфеты с наркотиками
Родителей просят быть осторожными и объяснить детям, что не стоит брать подарки от чужих людей.
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За последнюю неделю в Хмельницкой области нескольких детей забрали в больницу с отравлением наркотическим веществом, передает Rus.Media. Как оказалось, она находилась в конфетах и жвачках, которыми детей угощали неизвестные люди на улице.
Об этом сообщает 3849.com.ua.
Внешне выглядит, как обычный торт, но представляет серьезную угрозу для здоровья или даже жизни ребенка.
Родителей просят быть осторожными и объяснить детям, что не стоит брать подарки от чужих людей.