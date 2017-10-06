На Херсонщине затонула баржа с нефтью
2017-10-06 09:27
На Херсонщине затонула баржа с нефтью
В акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка в Херсонской области потерпела крах самоходная баржа Александр Житник.
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В результате чего произошел разлив нефтепродуктов , передает Rus.Media .
Отмечается, что оперативная группа в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрибоохрани и Госэкологической инспекции в Херсонской области провела тщательный осмотр места происшествия и отобрала пробы воды для выяснения причин разлива нефтепродуктов и установления виновных лиц.
Известно, что пятно нефтепродуктов наблюдается на протяжении шести километров шириной 50-100 метров. Оно движется в направлении пгт Великая Лепетиха Херсонской области.