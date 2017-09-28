На Харьковщине обезьяны устроили массовое нападение на сотрудника зоопарка
2017-09-28 20:51
На Харьковщине обезьяны устроили массовое нападение на сотрудника зоопарка
Мужчина лишился нескольких пальцев и уши.
Нетривиальное событие случилось в городе Дергачи на Харьковщине.
Там сотрудник зоопарка пережил страшный приступ приматов. Об этом сообщает “Rus.Media”, ссылаясь на полицию.
Инцидент произошел в одном из зоопарков Дергачей в четверг, 28 сентября, около 11:30. 51-летний сотрудник зашел в клетку с обезьянами, чтобы их покормить.
После этого случилось непредвиденное – приматы по неизвестной причине устроили бунт и напали на мужчину. Они серьезно его потрепали. После встречи с приматами сотрудник зоопарка лишился нескольких пальцев, уши, а также получил рваные раны по всему телу. Его экстренно госпитализировали.
На место происшествия была вызвана полиция. Они уже завели по данному делу уголовное дело по статье 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда). Ведется расследование.