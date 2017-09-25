На Харьковщине чиновница из Нацполіції приобрела новое авто, которое стоит почти 40 годовых зарплат, – антикоррупционный центр
2017-09-23 20:59
На Харьковщине чиновница из Нацполіції приобрела новое авто, которое стоит почти 40 годовых зарплат, – антикоррупционный центр
Чиновница возглавляет приемщик-распределитель для детей ГУ НП, а уровень ее доходов, указанных в декларации, никак не соответствует возможностям купить такое авто.
Начальник приемника-распределителя для детей Главного управления национальной полиции в Харьковской области Ирина Данилина приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser 200 этого года выпуска. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в декларации полицейского, который опубликован в Едином государственном реестра деклараций, передают Rus.Media со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) в Facebook.
Как отмечается в сообщении ХАЦ, стоимость автомобиля составила 2,44 млн грн – зарплата Данилиной за 39 лет. В декларации за 2016 начальник распределителя указала свой годовой доход в сумме 62 257 грн. Ее муж указал годовой доход – 22 097 грн. Иные доходы не указаны.
При этом в собственности семьи Данилиной были автомобили Тoyota Аvensis 2013 и Lexus GX 2007 года. По мнению юриста “Харьковского антикоррупционного центра” подобная декларация имеет признаки незаконного обогащения со стороны чиновницы.
Также в сообщении отмечается, что ХАЦ составил рейтинг чиновников, которые стали владельцами новых ценных автомобилей в течение августа 2017 года и указали эти данные на сайте НАЗК.