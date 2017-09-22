На Харьковщине банда собирала “дань” с фермеров, угрожая расправой над их семьями
2017-09-22 13:22
На Харьковщине банда собирала “дань” с фермеров, угрожая расправой над их семьями
На Харьковщине задержали группу злоумышленников, которая полгода терроризировала предпринимателей, заставляя платить “дань” .
Об этом сообщает пресс-служба СБУ , передает Rus.Media .
По информации СБУ, группа из четырех человек работала в течение шести месяцев. Двое из них ранее уже отбывали уголовные наказания за насильственные преступления.
“Оперативники спецслужбы установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, заставляли предпринимателей платить “дань” за непрепятствование законной коммерческой деятельности”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, у одного из местных фермеров бандиты требовали 360 тыс. грн, угрожая уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами его семьи.
Оперативники совместно со спецподразделением полиции “Корд” задержали участников группировки.
Во время обысков у злоумышленников изъяли почти 150 тыс. грн, две боевые гранаты, холодное оружие. Также у них изъяли отобранные у предпринимателей документы на объекты недвижимости.