На границе задержали преступника
20.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», при оформлении на въезд в Украину рейсового автобуса Москва – Бельцы, установлено, что один из пассажиров – 31-летний гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за совершение преступления, предусмотренного статьей 185 «Кража» Уголовного Кодекса Украины.
Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы Александр Дудко. Согласно предоставленного Интерполом статуса гражданин был задержан и после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам Шосткинского отдела Национальной полиции ГУ в Сумской области.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым