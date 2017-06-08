На границе Черниговщины задержали белоруса-вора
08.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера в международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе проверки документов водителя – 42-летнего гражданина Беларуси – было установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение кражи в Болгарии. Согласно предоставленным Интерполом статусом, гражданин был задержан и после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции ГУ в Черниговской области.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым