На границе с Молдовой изъято 13,5 тонн контрабандного спирта
2017-10-02 07:38
На границе с Молдовой изъято 13,5 тонн контрабандного спирта
Украинские пограничники изъяли на границе с Молдовой 13,5 тонн контрабандного спирта.
Пограничники отдела “Могилев-Подольский” в Винницкой области в ходе реализации оперативной информации в субботу вечером обнаружили и изъяли грузовик, в котором находилось 13,5 тонн спирта, передает Rus.Media.
“Вблизи населенного пункта Озаринцы, Могилев-Подольского района правоохранители обнаружили грузовой автомобиль “Мерседес” украинской регистрации. Транспортное средство было закрыто, однако возле него стоял устойчивый запах спирта. Во время осуществления осмотра грузовика, следственно-оперативная группа ГФС задокументировала 42 бочки по 200 литров и 170 канистр по 30 литров с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта… В 3 км от места обнаружения грузового транспортного средства на территории заброшенного карбидного завода правоохранители нашли еще 44 пустые бочки и електропомпу”, – сообщает отдел связей со СМИ Госпогранслужбы.
Грузовик вместе с грузом изъят сотрудниками фискальной службы, владелец автомобиля и причастные лица устанавливаются. Составлен протокол по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).