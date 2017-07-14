На границе изъяли угнанный в России автомобиль
Вчера, 12 июля, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при проверке на въезд в Украину автомобиля «Ниссан Кашкай», который находился на белорусской регистрации, пограничным нарядом установлено, что, согласно базе данных «Интерпол», он похищен в России.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Транспортным средством управлял 49-летний гражданин Беларуси.
По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола, сотрудники которого подтвердили, что данное транспортное средство находится в розыске с 2015 года.
В настоящее время указанный автомобиль установленным порядком передан представителям Национальной полиции.
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