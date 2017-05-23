На горячем задержали похитителя люков
Наряд патрульной полиции заметил мужчину, который нес в руках канализационный люк, чтобы сдать его на металлолом. От места кражи тот успел отойти всего на несколько метров. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. С начала года в Черниговского отдела полиции поступило несколько заявлений по поводу краж канализационных люков из городских улиц. Полиция проводила розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному, и местонахождение похищенных люков. Были ориентированы наряды полиции на предотвращение совершения подобных преступлений. Злоумышленники не задумываются над тем, что их действия могут привести к тяжелым последствиям для участников дорожного движения и пешеходов. Именно во время патрулирования одного из микрорайонов города наряд патрульной полиции увидел мужчину, который нес в руках канализационный люк, чтобы сдать его в пункт приема металлолома. С места кражи он успел отойти всего на несколько метров. Мужчину задержали, им оказался безработный черниговец. Полиция изъяла люк и вернула его на место. По факту кражи открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Полицейскими проверяется причастность вора к другим подобным кражам. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым