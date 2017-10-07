На дороге погиб неизвестный велосипедист, водитель с места ДТП скрылся
Сегодня ночью, 7 октября, в районе с. Равнополье в Черниговском районе, не доезжая около 7-ми километров до Чернигова, на обочине было обнаружено тело неизвестного мужчины.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Мужчину сбили автомобилем. У него был велосипед.
Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что около часа ночи водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи со стороны с. Равнополье в направлении г. Чернигов, совершил наезд на неизвестного велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.