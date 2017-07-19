На дороге Чернигов — Киев устанавливают оцинкованные ограждения (Фото)
Внешний вид и санитарное состояние автомобильных дорог и полосы отвода Черниговской области – это «лицо» нашего региона. Поэтому дорожники, кроме работ по содержанию дорожного покрытия в надлежащем состоянии, уделяют большое внимание и безопасности дорожного движения.
Об этом ЧЕline сообщили в службе автомобильных дорог в Черниговской области.
Дорожное барьерное ограждение предназначено для визуального ориентирования и разделения транспортного потока. Современные методы строительства, содержания и реконструкции дорог требуют применения современных высококачественных дорожных ограждений.
Так, служба автомобильных дорог проводит работы по установке нового металлического барьерного ограждения на дороге государственного значения М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.
Количество транспортных средств в последнее время растет, и этот рост практически непрерывное. Некоторые участки дорог являются действительно сложными для водителя, особенно в темное время суток или при плохой видимости. И в этих условиях невозможно достичь надлежащей безопасности дорожного движения без устройства дорожных барьерных ограждений соответствующего качества.
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