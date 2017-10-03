На Донбассе заметили российского военного в форме ВСУ
2017-10-02 18:23
На Донбассе заметили российского военного в форме ВСУ
Российского военного на Донбассе заметили в украинской форме, пока он обустраивал блиндаж.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко , передает Rus.Media .
– Российский наемник в украинском “пиксели” обустраивает блиндаж, и не знает, что он под прицелом украинского разведчика. И хорошо, что украинец нажал не на крючок, а на кнопку REC, – рассказал он.
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У военного, который снял боевика, две версии увиденного: возможно, наемники готовятся к провокациям против ОБСЕ, а, возможно, и применять террор местного населения, чтобы обвинить в нем украинских солдат.
Он отметил, что действия происходят в районе взрыва машины с наблюдателями ОБСЕ и там, где “заблудился” Виктор Агеев.