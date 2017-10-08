На Донбассе зафиксировали боевиков в украинской военной форме – тактика спецотрядов НКВД
2017-10-08 16:38
На Донбассе зафиксировали боевиков в украинской военной форме – тактика спецотрядов НКВД
Наемники могут использовать украинскую форму для провокаций перед наблюдателями ОБСЕ.
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Украинский военнослужащий изобразил боевика незаконных вооруженных формирований в украинской военной форме.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Андрей Цаплиенко, передает Rus.Media.
По его словам, российского наемника в украинском “пиксели”, который обустраивал блиндажи, сфотографировал украинский разведчик.
“Тревожный звонок. Украинская форма на боевиках. Российский наемник в украинском “пиксели” обустраивает блиндаж, и не знает, что он под прицелом украинского разведчика. И хорошо, что украинец нажал не на крючок, а на кнопку «REC». Итак, мы имеем это фото. Конечно, кто-то скажет, что боевик пошел к «военторга» и купил украинскую форму. За тысячу сто гривен. Почему бы и нет? Только «военторг» – на нашей стороне. Новый «пиксель» начал сменять армейский «дубок» в четырнадцатом году и на ту сторону мог попасть только контрабандой. У военного, который снял боевика, две версии увиденного:
“Возможно, наемники готовятся к провокациям против ОБСЕ, а, возможно, и применять террор местного населения, чтобы обвинить в нем украинских солдат. Тактика, которую использовали спецотряды НКВД для дискредитации УПА”.
Как известно, на войне шоу с переодеванием печально заканчиваются. Все возможно. Принимая во внимание тот факт, что удивительное травести-шоу происходит там, где подорвалась машина с наблюдателями ОБСЕ, и где заблудился российский “потєряшка” Виктор Агеев” – написал журналист.