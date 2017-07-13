На Доценко при неизвестных обстоятельствах дедушка выпал из окна
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Трагический случай произошел по вул. Доценко. С 3-го этажа выпал дедушка. На вид ему 60-70 лет, одетый в нижнее белье. Его обнаружили, когда он уже лежал, поэтому подробности неизвестны.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Врачи скорой, прибывшие по вызову, констатировали смерть.
По словам жителей этого дома, это гражданин 1928 года рождения, который проживал сам.
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