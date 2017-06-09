На Десне поймали рыбного браконьера с сетками
09.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В ходе проведения планового рыбоохранного рейда на р. Десна 8 июня государственными инспекторами Черниговского рыбоохранного патруля вблизи с.Куковичи Менского района Черниговской области задержан житель с. Куковичи, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова. В пять сеток, которые расставил нарушитель, попало 9,2 кг рыбы. Противоправными действиями нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 5253 грн. Составлен протокол об административных правонарушениях направлено в Менского районного суда Черниговской области для привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым