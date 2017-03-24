На Десне опять поймали браконьера
В ходе очередного рыбоохранного рейда по Десне 24 марта в 13 часов на заливе Глейок, что вблизи с. Золотинка Черниговского района, инспекторы Чернигиврибоохороны задержали черниговца, который ловил рыбу тремя жаберных сетками (что запрещенными орудиями лова). Об этом сообщили в Черниговрыбохране. Браконьерский улов составили: 13 шт. сплетни., 16 шт. плоскиркы, 7 шт. окуней, 5 шт. синяка, 2 шт. судаков, 2 шт. щук, 2 шт. ерша обыкновенного, 1 шт. белья и 1 шт. леща. «Стоимость» такого улова «рыбалке» будет стоить в 4352 грн. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, он направлен в Черниговского районного суда Черниговской области для привлечения правонарушителя к ответственности, согласно действующему законодательству. Чернигиврибоохорона просит обо всех фактах правонарушений рыбоохранного законодательства сообщать на телефоны «горячей линии» Чернигиврибоохороны 099-112-13-44 и (0462) 937-557, которые работают круглосуточно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Natalia Nikolaevna