На Десне моторная лодка столкнулся с затопленным понтоном

magictr | 12.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Происшествие случилось вчера, 11 июля, около полудня.

Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.

Лодка во время столкновения с конструкциями затопленного понтона на реке. Десна возле с. Чулатове Новгород-Северского района получил повреждения и застрял.

Для проведения работ по деблокированию моторной лодки привлекалось отделение 7 ГПСЧ м. Новгород-Северский (1 ед. техники, 1 лодка и 4 человека личного состава).

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