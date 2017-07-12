На Десне моторная лодка столкнулся с затопленным понтоном
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Происшествие случилось вчера, 11 июля, около полудня.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
Лодка во время столкновения с конструкциями затопленного понтона на реке. Десна возле с. Чулатове Новгород-Северского района получил повреждения и застрял.
Для проведения работ по деблокированию моторной лодки привлекалось отделение 7 ГПСЧ м. Новгород-Северский (1 ед. техники, 1 лодка и 4 человека личного состава).
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