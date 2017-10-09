На что украинцы тратят свои деньги!
2017-10-09 15:38
На что украинцы тратят свои деньги!
Интересная статистика.
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Сейчас украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и только 6% откладывают,подсчитала Госслужба статистики, по итогам полугодия, передает Rus.Media.
Год назад мы тратили меньше -90,8% заработков, два года назад – 89,2%,
Эксперты видят тенденцию к увеличению затрат в том, что наиболее востребованы товары и услуги, прежде всего это продукты и лекарства, а также расходы на проезд, дорожают быстрее, ніжпоказує средняя инфляция по стране. Даже увеличение средних зарплат за три года в 1,7 раза лишила возможности сохранить больше, наоборот – расходы возросли.
Расходы
По данным Госкомстата, украинцы потратили за первое полугодие более 442 млрд грн . Если учесть, что в стране более 16 млн домохозяйств, каждое из которых в среднем насчитывает 2,58 человека, то доход на одно домохозяйство составляет около 4600 грн / мес.
Из них на продукты уходит 1850 грн / мес., а, например, на проезд – 460 грн / мес.,на вредные привычки – 330 грн / мес., на лекарства – 280 грн / мес.
Цифры приблизительные, потому что в селе за счет огорода на еду тратят меньше, чем в городе.Также не все употребляют алкоголь, не все курят, у всех разное здоровье.
Интереснее другое: на фоне больших расходов на еду и транспорт люди тратят в семь раз больше денег на спиртное и сигареты, чем на образование!
А также почти вдвое больше, чем на отдых, связь, покупку одежды и обуви. Более того, за три года расходы на обучение в процентах упали на треть, а в деньгах остались практически такими же. С учетом инфляции с 2015 по 2017 год затраты на обучение стали меньше на 34%. А на вредные привычки народ денег не жалеет: в деньгах мы сейчас тратим на них больше на 11,5 млрд грн, чем в 2015 г, в процентах – на 18%, причем с учетом инфляции.
Эксперты
Экономисты говорят, что перераспределение расходов в пользу продуктов говорит о снижении уровня доходов населения. “Пусть небольшое падение, но это факт: украинцы стали меньше отдыхать, ездить, прежде всего на личном транспорте, и больше тратить на ежедневные насущные потребности, – анализирует экономист Иван Никитченко.
– В то же время мы не хотим бросать курить и употреблять спиртное: из статистики видно, что, несмотря на рост акцизов, доля расходов на сигареты остается на стабильном уровне”.
Президент Украналитцентра Александр Охрименко согласен с тем, что народ немного затянул пояса, несмотря на номинальный рост зарплат:
“Цены на продукты, прежде всего высшего сорта, растут быстрее средней инфляции в стране, поэтому люди вынуждены не только больше тратить на еду, но и переходить на более дешевый ассортимент”.
А вот снижение расходов на образование Охрименко объясняет не нежеланием украинцев учиться, а уменьшением количества студентов из-за демографических причин: “Три года назад студентов было 400 тыс., сейчас – 320 тыс., а число бюджетных мест осталось тем же, значит, меньше контрактников”.
По прогнозам экспертов, придется потерпеть еще три года, а после 2020 г начнется оживление как мировой, так и украинской экономики.