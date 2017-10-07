На что украинцы тратят больше всего денег
2017-10-06 17:46
На что украинцы тратят больше всего денег
Опубликованы новые данные.
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Украинцы тратят 94% заработанных денег на товары и услуги, откладывать удается только 6%, передает Rus.Media .
Еще год назад показатели затрат находились на уровне 90,8%, а два года назад – 89,2%.
При этом наиболее востребованы товары и услуги – это продукты и лекарства, а также затраты на проезд – дорожают быстрее, чем показывает средняя инфляция по стране.
Расходы выросли даже несмотря на увеличение средних зарплат за три года в 1,7 раза не позволило сохранить больше, наоборот — расходы возросли.
По данным Госкомстата, украинцы потратили за первое полугодие более 442 млрд грн. Если учесть, что в стране более 16 млн домохозяйств, каждое из которых в среднем насчитывает 2,58 человека, то доход на одно домохозяйство составляет около 4600 грн/мес. Из них на продукты уходит 1850 грн/мес., а, например, на проезд — 460 грн/мес., на вредные привычки — 330 грн/мес., на лекарства — 280 грн/мес.
На фоне больших расходов на еду и транспорт люди тратят в семь раз больше денег на спиртное и сигареты, чем на образование! А также почти вдвое больше, чем на отдых, связь, покупку одежды и обуви. Более того, за три года затраты на обучение в процентах упали на треть, а в деньгах остались практически такими же.
С учетом инфляции с 2015 по 2017 год затраты на обучение стали меньше на 34%.
На вредные привычки украинцы тратят больше на 11,5 млрд грн, чем в 2015 году, в процентах — на 18%, причем с учетом инфляции.
По прогнозам экспертов, кризис продлится еще три года, а после 2020 начнется оживление как мировой, так и украинской экономики.