На что способен алкоголь! Сами пьяные граждане со всего мира: милая фотоподборка (фото)
2017-10-09 16:07
На что способен алкоголь! Сами пьяные граждане со всего мира: милая фотоподборка (фото)
Зрелище, раздирающее душу и печень! Британские журналисты (люди не менее веселые, чем британские ученые) собрали подборку снимков адски упившихся парней и дам со всей планеты.
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Россия уже давно не самая пьющая страна мира, которая позорно скатываемся на дно первой десятки и уже, кажется, готовы вылететь из нее, передает Rus.Media. Злые языки утверждают, что виной тому жители мусульманских республик и в первую очередь Чечни, где действует ряд официальных и полуофициальных запретов на питье (но, на туристов из других регионов они не распространяются, ты там можешь смело пить со своей челябинской пропиской).
Справедливости ради следует заметить, что на улицах пьяных стало меньше, и это «меньше» очень ощутимое: в центре того же Лондона в вечер пятницы пьяный разгул имеет куда более пугающий масштаб. Впрочем, что-то явно похоже на россиян есть и здесь. Вичисляй их самостоятельно!