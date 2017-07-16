На что обратить внимание, если планируете второго ребенка
Наши критерии помогут вам сориентироваться и окончательно решиться на второго ребенка, сообщает сайт Наша мама.
Финансовое положение.
Деньги – это не все, но они нужны, когда вы поднимаете на ноги потомство. Огромная сумма идет ежегодно на кормление, одежду, поддержание чистоты и уюта в доме для ребенка, и на ее здоровье. Так что перед тем, как зачать еще одного, неплохо бы иметь достаточный бюджет.
Работа.
Многим женщинам трудно успевать работать на полный или неполный рабочий день, когда приближается появление второго или третьего ребенка. Можете ли вы позволить себе бросить работу, если так будет лучше, или заплатить за няню, если решите остаться?
Взгляды.
Согласны ли вы с вашим партнером? Иногда один готов, а другой нет. Трудно быть все время в идеальной синхронизации. Может быть, решить этот вопрос будет нелегко, но начать разговор – уже полдела. Сядьте и обсудите свои точки зрения. Вы можете ничего не решить сразу, но у вас будет лучшее понимание друг друга и проблемы.
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Ваш возраст.
К сожалению, родительский возраст имеет значение, особенно для женщин. Если вам 38 лет и вы хотите еще двух детей, вам вряд ли представится возможность сделать удобную перерыв между беременностями. Но если вы моложе 30 лет и не имеете проблем со здоровьем, которые могут затруднить зачатие, у вас немного более гибкий “график”.
Голос сердца.
Конечно, можно сесть и педантично записать все плюсы и минусы планирования второй беременности. Но это одно из тех решений, которое принимается сердцем, поэтому к нему нужно прислушаться. Если вы хотите ребенка, и ваш партнер тоже, так может лучшего момента, чем сейчас, уже не будет? На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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