На черниговском границе в рейсовом автобусе обнаружены наркотики

magictr | 18.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В ходе проведения совместной специальной пограничной операции «Граница 2017» в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» вчера обнаружено наркотическое вещество.

Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.

Во время оформления на выезд из Украины рейсового автобуса сообщением Киев – Вильнюс, в мусорном баке в туалетной комнате служебной собакой Тим обнаружены две пластмассовые емкости, в которых находилось вещество растительного происхождения, предварительно марихуаны.

Установить владельца запрещенного вещества в ходе проверочных мероприятий, к сожалению, не удалось.

Одновременно о факте обнаружения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 305 Уголовного Кодекса Украины, направлено сообщение в правоохранительные органы.

Сейчас продолжаются следственные действия, которые проводят сотрудники Национальной полиции.

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