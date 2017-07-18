На черниговском границе в рейсовом автобусе обнаружены наркотики
В ходе проведения совместной специальной пограничной операции «Граница 2017» в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» вчера обнаружено наркотическое вещество.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Во время оформления на выезд из Украины рейсового автобуса сообщением Киев – Вильнюс, в мусорном баке в туалетной комнате служебной собакой Тим обнаружены две пластмассовые емкости, в которых находилось вещество растительного происхождения, предварительно марихуаны.
Установить владельца запрещенного вещества в ходе проверочных мероприятий, к сожалению, не удалось.
Одновременно о факте обнаружения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 305 Уголовного Кодекса Украины, направлено сообщение в правоохранительные органы.
Сейчас продолжаются следственные действия, которые проводят сотрудники Национальной полиции.
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