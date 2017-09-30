На Черниговском детинце состоится исторический фестиваль
На территории парка Черниговский детинец 30 сентября в 13.00 состоится международный исторический фестиваль, посвященный событиям, которые положили начало тысячелетней истории города Чернигова.
Гости получат возможность в прямом смысле прикоснуться к истории, а именно: посмотреть на групповые бои и поединки воинов, попробовать себя в средневековых ремеслах, играх и развлечениях, послушать средневековую музыку в живом исполнении, ознакомиться с новыми археологическими открытиями, сделанными в Чернигове.
Фестиваль имеет целью продемонстрировать жителям и гостям города реалии войны и быта древнерусского времени, когда на слиянии рек Десны и Стрижня, формировалась столица легендарного князя Черного.
В мероприятиях примут участие реконструкторы из Норвегии, Польши, Республики Беларусь и семи областей Украины (Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Черновицкая и Черниговская).
Мероприятие будет проходить в рамках Международного дня туризма. Организаторы фестиваля – Департамент культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации, Учебно-научный институт истории, этнологии и правоведения имени А. М. Лазаревского. При поддержке Черниговской областной государственной администрации, Черниговского городского совета, Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний», Черниговского городского Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью.
Вход свободный.
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