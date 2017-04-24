На черниговском автовокзале «раздавали» работу
На днях на черниговском автовокзале всем желающим бесплатно давали «билеты». Такую необычную акцию организовали специалисты Черниговского городского центра занятости для горожан и гостей областного центра. Правда, предлагали людям не путешествие, а … работу, ведь выездная акция службы занятости называлась «Билет к успеху». Не отрываясь от повседневных дел, граждане имели возможность ознакомиться с услугами службы занятости и актуальными вакансиями. По информации Черниговского ГЦЗ, всего городу нужны специалисты рабочих профессий, а именно: водители, электрогазосварщики, электромонтеры, продавцы, слесари, токари и швеи. Было из чего выбрать и инженерам. Предлагались вакансии для инженеров различных направлений: энергетик, конструктор, электроник, строитель, проектировщик и тому подобное. Ждала работа и на желающих служить Отечеству в Пограничной службе и Национальной полиции. Среди редких вакансий: асфальтобетонщик, изготовитель декоративных элементов мебели, метролог, звукооператор, организатор ритуала, провизор, спортивный тренер-преподаватель. Заработная плата – от минимальной до 7000 грн. Итак, было что выбрать и людям без квалификации и дипломированным специалистам. Кроме того, присутствующие получили консультации специалистов по вопросам регистрации в службе занятости, трудоустройства за пределами области, возможности профессионального обучения по направлению службы занятости. Недавно подобные мероприятия провели Прилуцкий ГЦЗ на местном автовокзале и Нежинский ГЦЗ на железнодорожном вокзале.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым