На Черниговщине горит военный полигон: пламя движется в сторону Славутича
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2016-07-15 16:40
На Черниговщине горит военный полигон: пламя движется в сторону Славутича
Тушение пожара осложнено постоянными взрывами боеприпасов.
На военном полигоне вблизи поселка Гончаровское Черниговской области начался пожар . Об этом на заседании межведомственного штаба в ГЧС в пятницу, 15 июля, сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич.
“Буквально сегодня начался пожар на полигоне “Гончаровское” на площади около 10 гектаров. Огонь движется в сторону Славутича”, – сообщил Кулич.
Губернатор отметил, что тушение пожара осложнено постоянными взрывами боеприпасов на полигоне.