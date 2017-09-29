На Черниговщине горит военный полигон: пламя движется в сторону Славутича

despravda | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2016-07-15 16:40

На Черниговщине горит военный полигон: пламя движется в сторону Славутича
Тушение пожара осложнено постоянными взрывами боеприпасов.

 

На военном полигоне вблизи поселка Гончаровское Черниговской области начался пожар . Об этом на заседании межведомственного штаба в ГЧС в пятницу, 15 июля, сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Валерий Кулич.

“Буквально сегодня начался пожар на полигоне “Гончаровское” на площади около 10 гектаров. Огонь движется в сторону Славутича”, – сообщил Кулич.

Губернатор отметил, что тушение пожара осложнено постоянными взрывами боеприпасов на полигоне.

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