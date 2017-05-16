На Черниговщину снова идут похолодание и заморозки
Своеобразная в этом году весна. Всего несколько дней порадовались теплую и солнышке и снова стоит вытаскивать из шкафа теплую курточку. По прогнозам черниговских синоптиков, уже завтра на улице будет существенно прохладнее. На Черниговщине дневная температура не будет превышать +10 – +14 градусов. Следующие две ночи – на 17 и 18 мая – также будут прохладными. «В течение двух ночей температура воздуха составит +1, +6 градусов. Правда, высокой остается вероятность заморозков на поверхности почвы до -3 градусов мороза. Ведь в это время будем находиться на периферии холодного антициклона с холодным арктическим воздухом », – сообщили синоптики. Также они утверждают, что ничего аномального в майских холодах нет. «Это нормально, что в эту пору года является заморозки. Есть наблюдения, что заморозки в воздухе фиксировали даже 22 мая. Однако после этой даты минусовой температуры в воздухе еще ни разу не было », – говорят метеорологи.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым