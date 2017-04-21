На Черниговщину съедутся африканцы
В августе на хуторе Обирок, что в Бахмаче районе, состоится первый этнический афрофестиваль. Кстати, вся команда организаторов так или иначе связана с этой страной. Одни некоторое время жили или работали там, другие – путешествовали. «Все мы полюбили местных людей, которые нас там гостеприимно встречали. Например, в Судане незнакомцы приглашали нас в гости и даже оставляли ключи от своих домов, чтобы мы, путешественники, было где отдохнуть и переночевать », – говорит одна из организаторов действа Екатерина Мизина. Поэтому, чтобы ближе познакомить украинский с африканской культурой, и организуется фестиваль «Мама Африка». Программа обещает быть интересной и насыщенной. Предусматриваются музыкальные выступления, демонстрация фильмов, выставки живописи, фотографий, дискуссии о проблемах ксенофобии и расизма, различные мастер-классы и тому подобное. Ожидается, что на фестиваль приедут жители различных африканских стран, которые приедут в Украину впервые, а также те, кто живет здесь уже давно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым