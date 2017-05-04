На Черниговщину из России надвигается экологическая катастрофа?
Житель Брянска Сергей Кулиничев обнародовал на своей странице в одной из соцсетей угрожающую информацию. Речь идет о вероятности заражения воды в Десне за сбросы предприятия ЗАО «Умалат», работающий в Брянской области. «Неизбежность очередного« аварийного »сброса гостротоксичних отходов ЗАО« Умалат », обусловлена размером страха хозяина ЗАО« Умалат »перед исковыми требованиями природоохранного прокурора Брянской области – п.2 Обязать ЗАО« Умалат »сделать рекультивацию земельных участков … на которых располагаются, что используются как очистные сооружения поля фильтрации. Объясняю причину ужаса Мартыненко (Алексей Мартыненко – основатель компании «Умалат». – Ред.) – рекультивацию свыше 12 га зараженной земли невозможно сделать без нейтрализации более полумиллиона кубометров жидких гостротоксичних отходов уже накопленных ЗАО «Умалат» больше, чем за 10 лет противозаконной предпринимательской деятельности с вызывающими нарушениями природоохранного законодательства. Но в Мартыненко нет оборудования и необходимой огромного количества денежных средств для оплаты нейтрализации более 500 000 кубометров гостротоксичних отходов ЗАО «Умалат», поэтому он не имеет другого выхода, кроме «аварийного» сброса гостротоксичних отходов ЗАО «Умалат» в пойму реки Сев по методике с 2016 года », – говорится в посте. Опасения не беспочвенны, ведь в прошлом году в августе указанное предприятие уже осуществляло ядовитые сбросы в водоем. Чтобы прояснить ситуацию, за комментарием обратились в Департамент экологии и природных ресурсов Черниговской ОГА. Но там нас переадресовали к бассейнового управления водных ресурсов. Мол, это их компетенция. И действительно, в прошлом году бассейновое управление водных ресурсов об опасности знало. Более того, объяснили, что тогда ЗАО «Умалат» сделало сброс не в Десну, а в другой водоем, которая протекает рядом. От нее к Десне около 60 километров. В прошлом году к границам Украины опасные сбросы не дошли. О новой вероятную угрозу в бассейновом управлении еще не слышали. Но сказали, что ситуация однозначно изучать.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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Сергей Кулиничев
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Сергей Кулиничев