На Черниговщину идут дожди с грозами

magictr | 10.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Синоптики украинского Гидрометцентра прогнозируют со вторника в области дожди с грозами, усиление ветра. Высокая вероятность сильных ливней. Теплая и даже жаркая погода в конце недели может смениться на прохладную. Температурный максимум достигнет + 28 градусов.

Температура воды в Десне в понедельник составляет 18 градусов.

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