На Черниговщину идет похолодание
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинский о будущем похолодание. По ее словам, температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, а 9 мая на украинском ждет холодная погода. Об этом она сообщила на своей Facebook-странице. «Внимание! 8 мая в Украину придет серьезное похолодание на запад и север плюс Винницкая область. Дневная температура воздуха упадет до + 6 + 12 градусов. Еще с дождями. 9 мая похолодает в большинстве областей Украины. Киевляне, нас также накроет холодом 8 мая, днем где-то в пределах + 8 + 10 градусов. 8 мая в столице – дождь, 9 мая – без осадков, но также холодно. Планируйте, корректируйте », – написала синоптик.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым